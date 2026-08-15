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Häuser in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
1020
Pallini Municipal Unit
522
Kassandra Municipal Unit
499
Municipality of Nea Propontida
234
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1 660 immobilienobjekte total found
Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Privatverkäufer
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Haus 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neu gebaute Haus liegt 600 Meter vom Sandstrand in Kalyves entfernt. Es gibt einen priva…
$201,914
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Fourka, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fourka, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Das Haus befindet sich in den Vororten von Fourka Dorf 2400 Meter vom Sandstrand entfernt. D…
$247,875
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 125 m²
Stadthaus zum Verkauf von 125 qm. in Chalkidiki. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. D…
$288,517
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Grekodom Development
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 260 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnungen, 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 260 qm. auf der Hal…
$1,27M
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Das Haus befindet sich in der Umgebung des ganzjährig belebten Agios Mamas Dorfes 850 Meter …
$322,815
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Reihenhaus in Chaniotis, Griechenland
Reihenhaus
Chaniotis, Griechenland
Fläche 78 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 78 qm auf der Halbinsel Kassandra, der Region Cha…
$680,901
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Grekodom Development
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Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,838
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 138 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$490,558
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Grekodom Development
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Villa in Sarti, Griechenland
Villa
Sarti, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 175 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,16M
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 105 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Woh…
$802,882
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Afytos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Afytos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 125 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteh…
$413,248
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Grekodom Development
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Villa 5 zimmer in Paliouri, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paliouri, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im kleinen Paradies…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Fokea, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Fokea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objekt-Code: HPS1240 - Haus zum Verkauf in Kassandra Nea Fokaia für € 300.000 . Dieses 100 m…
$345,256
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Villa in Siviri, Griechenland
Villa
Siviri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in Siviri, in der schönen Region Kassandra. Mit einer geräumigen Innenfläche vo…
$863,873
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Vista Estate
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Villa 2 zimmer in Pyrgadikia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Pyrgadikia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/1
Corner maisonette,67 m2, in Athos,Halkidiki mit einer östlichen Orientierung und mit ungehin…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Haus 4 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Das Haus liegt nur 50 Meter zum Meer in Neos Marmaras Dorf. Es gibt einen tollen Meerblick v…
$576,896
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Paraskefi, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Paraskefi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Objekt-Code: HPS5644 - Haus zum Verkauf in Pallini Agia Paraskevi für € 355.000 . Dieses 206…
$408,553
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Haus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Objekt-Code: HPS5102 - Haus zum Verkauf in Sithonia Vourvourou für € 660.000 . Dieses 100 m2…
$759,563
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Villa 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 708 m²
Einzigartige Maisonette mit einem luxuriösen Pool, an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Villa in Polychrono, Griechenland
Villa
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Property Code: HPS5052 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 1.400.000 . This 220.35…
$1,61M
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Villa 1 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 13 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 13 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 13
Fläche 490 m²
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 1995 Quantity rooms: 13 L…
$1,86M
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk -1/-1
Vorstellung dieser schönen Maisonette in Chalkidiki mit herrlicher Aussicht. Das Anwesen ist…
$279,080
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Halkidiki Properties
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English
Villa 12 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Villa 12 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Dieses schöne, freistehende Haus in Chalkidiki, Griechenland ist in einem tollen Zustand und…
$911,280
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Halkidiki Properties
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English
Villa 7 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in Chalkidiki bietet luxuriöses Wohnen in gutem Zustan…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chalkidiki

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