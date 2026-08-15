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Stadthäuser in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
184
Pallini Municipal Unit
109
Kassandra Municipal Unit
76
Municipality of Nea Propontida
21
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263 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 125 m²
Stadthaus zum Verkauf von 125 qm. in Chalkidiki. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. D…
$288,517
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Reihenhaus in Chaniotis, Griechenland
Reihenhaus
Chaniotis, Griechenland
Fläche 78 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 78 qm auf der Halbinsel Kassandra, der Region Cha…
$680,901
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Verkauf Maisonette von 165 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$548,431
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Reihenhaus in Nea Skioni, Griechenland
Reihenhaus
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Verkauf Maisonette von 88 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$173,564
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Reihenhaus in Nea Roda, Griechenland
Reihenhaus
Nea Roda, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Athos, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss …
$767,461
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Etagenzahl 3
Dieses 145 Quadratmeter große Stadthaus in Nea Fokaia auf der Halbinsel Kassandra liegt nach…
$437,211
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$253,852
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 60 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$184,681
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Reihenhaus in Kalandra, Griechenland
Reihenhaus
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Zu verkaufen Maisonette von 106 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2…
$271,563
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Reihenhaus in Polychrono, Griechenland
Reihenhaus
Polychrono, Griechenland
Fläche 70 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 70 qm in Asprovalt im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2…
$229,831
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 89 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$354,213
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zu verkaufen Maisonette von 360 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3…
$1,53M
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf ein Stadthaus von 75 qm auf der Halbinsel Kassandra, der Region Chalkidiki. Das …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Verkauf Maisonette von 42 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht aus ein…
$301,081
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Zu verkaufen Maisonette von 140 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3…
$295,177
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Zu verkaufen Maisonette von 142 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3…
$425,055
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Reihenhaus in Gerakini, Griechenland
Reihenhaus
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Fwor Verkauf: Ein modernes Stadthaus derzeit im Bau in der schönen Gegend von Kassandra, Ger…
$454,969
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Reihenhaus in Kalandra, Griechenland
Reihenhaus
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$200,720
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Reihenhaus in Paliouri, Griechenland
Reihenhaus
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
Verkauf Maisonette von 205 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller …
$802,882
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Reihenhaus 4 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Reihenhaus in Kalives Polygyrou mit einer Gesamtfläche von 118 m², dav…
$371,298
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Reihenhaus 3 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine 80 m² große Maisonette in Nikiti, Sithonia. Die Immobilie befindet sich i…
$291,357
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Reihenhaus in Kryopigi, Griechenland
Reihenhaus
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 94 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$298,762
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
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Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$401,441
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Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
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Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2…
$354,213
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Reihenhaus in Polychrono, Griechenland
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Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$224,335
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Reihenhaus in Psakoudia, Griechenland
Reihenhaus
Psakoudia, Griechenland
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Fläche 80 m²
Zu verkaufen Maisonette von 80 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2 E…
$265,659
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Maisonette von 60 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2 …
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Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
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Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Maisonette von 84 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 …
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