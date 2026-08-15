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Villen in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
545
Pallini Municipal Unit
278
Kassandra Municipal Unit
267
Municipality of Nea Propontida
68
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789 immobilienobjekte total found
Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 260 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnungen, 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 260 qm. auf der Hal…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa in Sarti, Griechenland
Villa
Sarti, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 175 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,16M
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Grekodom Development
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Paliouri, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paliouri, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im kleinen Paradies…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Villa in Siviri, Griechenland
Villa
Siviri, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in Siviri, in der schönen Region Kassandra. Mit einer geräumigen Innenfläche vo…
$863,873
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Vista Estate
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Villa 2 zimmer in Pyrgadikia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Pyrgadikia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/1
Corner maisonette,67 m2, in Athos,Halkidiki mit einer östlichen Orientierung und mit ungehin…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Villa 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 708 m²
Einzigartige Maisonette mit einem luxuriösen Pool, an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Villa in Polychrono, Griechenland
Villa
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Property Code: HPS5052 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 1.400.000 . This 220.35…
$1,61M
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Villa 1 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 13 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 13 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 13
Fläche 490 m²
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 1995 Quantity rooms: 13 L…
$1,86M
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk -1/-1
Vorstellung dieser schönen Maisonette in Chalkidiki mit herrlicher Aussicht. Das Anwesen ist…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Villa 12 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Villa 12 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Dieses schöne, freistehende Haus in Chalkidiki, Griechenland ist in einem tollen Zustand und…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 7 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Dieses atemberaubende Einfamilienhaus in Chalkidiki bietet luxuriöses Wohnen in gutem Zustan…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
This newly built maisonette offers the ultimate waterfront experience in the heart of Halkid…
$505,299
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Villa 4 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Or…
$683,460
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Einzigartige Maisonette an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im kleinen Paradies von H…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 340 qm in Kassandra, Chalkidiki. Ein herrlicher Blick auf das …
$1,79M
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Grekodom Development
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Villa in Polychrono, Griechenland
Villa
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objekt-Code: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono für € 900.000 . Die Villa befind…
Preis auf Anfrage
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Villa in Nikiti, Griechenland
Villa
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Objekt-Code: HPS4902 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 0 . Diese 125,72 m2 große Vil…
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Taxiarchis, Griechenland
Villa 3 zimmer
Taxiarchis, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Einführung einer fantastischen Gelegenheit, ein freistehendes Haus in der schönen Region von…
$85,433
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa in Kryopigi, Griechenland
Villa
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Villa 14 zimmer in Nea Skioni, Griechenland
Villa 14 zimmer
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 799 m²
Ein Komplex von 5 unabhängigen Villen am Strand ist zum Verkauf. Jede Villa verfügt über ein…
$3,76M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Kalandra, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kalandra, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in der fesselnden Region von Halkidiki, Griechen…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Paralia Dionisiou, Griechenland
Villa 4 zimmer
Paralia Dionisiou, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Luxusimmobilie. Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr …
$660,678
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Halkidiki Properties
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English
Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 189 m²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05M
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Villa 3 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
In der atemberaubenden Gegend von Halkidiki, Griechenland gelegen, bietet dieses exquisite f…
$681,182
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Halkidiki Properties
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

mit Garage
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