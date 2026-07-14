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Häuser in Ormylia, Griechenland

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14 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/1
Das Haus befindet sich in Ormylia Dorf 6,1 km vom Strand in Psakoudia entfernt. Es gibt eine…
$227,903
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Verkauf Maisonette von 55 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$226,956
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 95 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$324,695
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 55 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 55 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki im Bau.…
$226,956
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Villa in Ormylia, Griechenland
Villa
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht …
$2,13M
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3 …
$200,720
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
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Ormylia, Griechenland
Fläche 55 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 55 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki im Bau.…
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
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Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
120 qm. Maisonette zum Verkauf in Sithonia, Chalkidiki 📍 Standort: Sithonia, Chalkidiki 🏠 …
$354,213
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Ferienhaus in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 240 m²
Zu verkaufen befindet sich ein 240 m² großes Einfamilienhaus auf der Halbinsel Sithonia. Das…
$1,06M
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 87 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$312,888
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 56 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 56 Quadratmetern auf der Sithonia Halbinsel, die Region von …
$226,956
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 235 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 235 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Erdgeschoss…
$837,991
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Ormylia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 100 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Haus besteh…
$413,248
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 92 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$340,044
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