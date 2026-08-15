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Duplexes in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
5
Pallini Municipal Unit
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7 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,838
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Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,123
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Doppelhaus 5 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Doppelhaus 5 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage – CHANIOTI (500 Meter vom Meer entfernt)Außergewöhnlich gepflegte Maisonette i…
$170,647
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus 8 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
VERFAHRENLage - Chanioti (30 Meter vom Meer)Doppelgeschosswohnung zum Verkauf. Maisonette vo…
$435,020
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Doppelhaus 4 zimmer in Kallithea, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage – Kallithea ( 650 Meter vom Meer entfernt)Tauchen Sie ein in eine Atmosphäre v…
$158,985
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Doppelhaus 7 zimmer in Polychrono, Griechenland
Doppelhaus 7 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Three-storey elevated maisonette with fantastic sea view and huge terraces in an ideal locat…
$259,341
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 4 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
VERFAHRENLage – CHANIOTI ( 150 Meter vom Meer entfernt)Gut gepflegte Doppelbodenwohnung in e…
$288,112
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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