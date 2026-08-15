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Ferienhäuser in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
91
Pallini Municipal Unit
38
Kassandra Municipal Unit
53
Municipality of Nea Propontida
55
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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
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Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 138 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$490,558
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Plagia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 105 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Woh…
$802,882
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Afytos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Afytos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 125 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteh…
$413,248
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$413,248
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Ferienhaus 5 zimmer in Portaria, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Portaria, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2005  Beach: wide, sandy…
$756,265
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Chalkidiki. Keller besteht aus Wohnzimmer mit Küche, …
$430,959
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Silata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 qm in Chalkidiki. Der Untergeschoss besteht aus einem …
$696,768
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Paliouri, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 56 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$259,756
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Ferienhaus 4 zimmer in Nea Skioni, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 4  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$524,507
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Ferienhaus in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus
Polygyros, Griechenland
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$247,949
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Ferienhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Etagenzahl 1
Einzelheiten.Baujahr: 2000Anzahl der Zimmer: 4Art der Heizung: elektrischEnergieklasse: A+Ba…
$1,22M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lakkoma, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lakkoma, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$253,852
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 159 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 159 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$218,431
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Ferienhaus 6 zimmer in Nikiti, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 2016  Number of rooms: 6…
$483,712
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 128 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 128 qm in Athen. Das Haus besteht aus 4 Schlafzimmern, ein…
$590,354
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Ferienhaus 6 zimmer in Polychrono, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen — Einfamilienhaus 150 m² in Polichrono, Kassandra, Chalkidiki. Zum Verkauf ste…
$467,167
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Paliouri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 440 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgeschoss b…
$971,180
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kryopigi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$507,705
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 120 qm in Kassandra, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einer…
$985,932
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 119 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$200,720
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kryopigi, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$259,756
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Ferienhaus 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 50 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$230,238
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Skioni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 110 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafz…
$388,127
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Plana, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Plana, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 45 qm in Athos, Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schlafzi…
$360,116
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$377,827
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Ferienhaus in Kalandra, Griechenland
Ferienhaus
Kalandra, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Ein herrliche…
$417,036
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 152 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 152 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$826,496
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