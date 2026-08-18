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Häuser in Nea Triglia, Griechenland

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10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 190 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$153,492
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Grekodom Development
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Objekt-Code: HPS5257 - Haus zum Verkauf in Triglia Zentrum für € 300.000 . Diese 170 m2. Das…
$345,256
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 340 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 340 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schlafzimm…
$245,618
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 3 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 340 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im Herzen von Chalki…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus
Nea Triglia, Griechenland
Fläche 320 m²
Zu verkaufen ein Einfamilienhaus mit einer Schreinerei im Erdgeschoss. Das Grundstück hat ei…
$194,817
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Grekodom Development
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Ferienhaus in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus
Nea Triglia, Griechenland
Fläche 75 m²
Haus zum Verkauf, im Bau, mit einer Fläche von 70 qm. M im Feriendorf der Halbinsel Chalkidi…
$354,213
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Keller besteht aus einem Abstellraum. Erd…
$366,020
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Grekodom Development
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Villa 8 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 8 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Dieses freistehende Haus befindet sich in der Gemeinde Nea Propontida von Halkidiki bietet e…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 280 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im Herzen von Hal…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Villa 1 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$341,730
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