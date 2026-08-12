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Stadthäuser in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 127 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
$818,231
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 163 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 163 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$940,374
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$1,77M
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 208 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,65M
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Verkauf Maisonette von 280 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$897,339
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf Maisonette von 190 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$625,776
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 138 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$779,268
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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