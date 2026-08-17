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Stadthäuser in Koropi, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Koropi, Griechenland
Reihenhaus
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Die Maisonette befindet sich im neuen Wohnhaus. Es sind folgende Einheiten im Verkauf: - Woh…
$318,791
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Reihenhaus in Koropi, Griechenland
Reihenhaus
Koropi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Zu verkaufen Maisonette von 160 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$295,177
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