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Stadthäuser in Piräus, Griechenland

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10 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Verkauf Maisonette von 123 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$401 441
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 131 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$631 679
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$419 152
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Verkauf Maisonette von 104 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus Wo…
$289 274
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf Maisonette von 100 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 3 …
$312 888
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Verkauf Maisonette von 165 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock besteht aus Wo…
$755 654
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf Maisonette von 77 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht aus…
$366 020
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Zu verkaufen Maisonette von 141 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Werte. Der fünf…
$613 968
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310 272
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/2
Piräus,Maisonette Sale, 69.53 qm,Status des Objekts: im Bau,Boden: 5,2 Ebenen,1 Schlafzimmer…
$348 375
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Immobilienangaben in Piräus, Griechenland

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