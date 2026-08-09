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Stadthäuser in Rafina, Griechenland

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8 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 567 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 567 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Unterg…
$409,706
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Zu verkaufen Maisonette von 230 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss b…
$720,232
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$236,142
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Zu verkaufen Maisonette von 139 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$403,802
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufen Maisonette von 165 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Untergeschoss…
$413,248
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
Reihenhaus
Rafina, Griechenland
Fläche 105 m²
Haus zu verkaufen von 105 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Die erste …
$359,100
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$495,898
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Reihenhaus in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Fläche 300 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 300 qm in Attika. Das Stadthaus befindet sich auf 4 Ebenen.…
$582,708
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