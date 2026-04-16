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Stadthäuser in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Maisonette von 110 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Untergeschoss …
$401,441
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
For sale maisonette of 151 sq.meters in Attica. The maisonette has 2 levels. Semi-basement…
$442,766
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Zu verkaufen Maisonette von 174 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$472,283
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 245 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 245 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdges…
$649,390
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Immobilienangaben in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

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