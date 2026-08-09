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Stadthäuser in Keratea, Griechenland

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Reihenhaus in Keratea, Griechenland
Reihenhaus
Keratea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Der zweite Stock b…
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Reihenhaus in Keratea, Griechenland
Reihenhaus
Keratea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$306,984
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