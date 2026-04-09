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Stadthäuser in Municipality of Kallithea, Griechenland

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Reihenhaus 2 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Reihenhaus 2 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf Maisonette von 42 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht aus ein…
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Reihenhaus in Municipality of Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen Stadthausfläche von 42 qm in Athen. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen. D…
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