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Stadthäuser in Limenas Markopoulou, Griechenland

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8 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 80 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgesch…
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 qm in Attika. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht …
$850,110
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$306,984
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 290 m²
Zum Verkauf Maisonette von 290 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$472,283
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss be…
$377,827
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm in Attica. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$507,705
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
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Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$519,512
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