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Stadthäuser in Municipal Unit of Elliniko, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf Maisonette von 105 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock besteht aus Wo…
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Reihenhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Verkauf Maisonette von 145 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus 3 …
$401,441
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