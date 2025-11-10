Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Essen
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Essen, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Deutschland, Deutschland
Haus 4 zimmer
Deutschland, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
$703,472
Eine Anfrage stellen
Haus 9 zimmer in Essen, Deutschland
Haus 9 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 190 m²
Etagenzahl 3
- Grundstücksfläche: ca. 394,00 m² - Wohnfläche: ca. 190,00 m² - Zwei Massivbaugaragen -…
$649,448
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Essen, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen