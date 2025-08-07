Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Schloss 200 zimmer in Klocksin, Deutschland
Schloss 200 zimmer
Klocksin, Deutschland
Zimmer 200
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 7 500 m²
Etagenzahl 3
Eine der größten, schönsten, vollständig & best-erhaltenen GUTSANLAGEN des Landes; 8 von 10 …
$2,03M
