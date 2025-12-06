Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Mönchengladbach, Deutschland

3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 6 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 3
Ein Wohnungsbau ist eine tolle Investition!41063 Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)Preis:…
$325,394
Haus 6 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 6 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 233 m²
Etagenzahl 5
Zu verkaufen ist ein einkommenserzeugendes Apartmenthaus in Mönchengladbach!Preis 400.000 € …
$466,515
Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Ein Apartmenthaus ist eine ideale Investition!Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)Preis: 27…
$325,394
