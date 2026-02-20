Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Deutschland

Frankfurt am Main
7
Düsseldorf
7
Nordrhein-Westfalen
42
Hessen
16
2 immobilienobjekte total found
Haus 20 zimmer in Buches, Deutschland
Haus 20 zimmer
Buches, Deutschland
Zimmer 20
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 515 m²
Etagenzahl 3
ISB GLOBAL Immobilen & BAUTRÄGER PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND NEUBAUPROJEKT IN ZENT…
$2,57M
Haus 16 zimmer in Selters, Deutschland
Haus 16 zimmer
Selters, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRÄGER PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND MEHRFAMILIENHAUS IN …
$1,36M
