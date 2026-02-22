Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Düsseldorf
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Düsseldorf, Deutschland

7 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Haus 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Beschreibung:Abschnitt 261 m2Haus 124.22 m2Baujahr 2020-2021Stadtinformationen:Die Stadt bef…
$881,460
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Doppelhaus 5 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Doppelhaus 5 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa in Düsseldorf, Deutschland
Villa
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 702 m²
$4,32M
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Haus 5 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Haus 5 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
Full description: central gas heating5 rooms2 bathrooms1 parking placehouse area 151 m2plot …
$807,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa in Düsseldorf, Deutschland
Villa
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 373 m²
Etagenzahl 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Doppelhaus 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Doppelhaus 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Haus 7 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Haus 7 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe

