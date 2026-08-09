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Frankfurt am Main
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14 immobilienobjekte total found
Haus 16 zimmer in Selters, Deutschland
Haus 16 zimmer
Selters, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
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$1,37M
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Reihenhaus in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Frankfurt am Main zu verkaufen.Das Ha…
$656,480
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Villa 9 zimmer in Sprendlingen, Deutschland
Villa 9 zimmer
Sprendlingen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,34M
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Haus 20 zimmer in Buches, Deutschland
Haus 20 zimmer
Buches, Deutschland
Zimmer 20
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 515 m²
Etagenzahl 3
ISB GLOBAL Immobilen & BAUTRÄGER PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND NEUBAUPROJEKT IN ZENT…
$2,57M
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Villa in Sprendlingen, Deutschland
Villa
Sprendlingen, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,39M
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Villa in Bad Vilbel, Deutschland
Villa
Bad Vilbel, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,90M
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Reihenhaus 5 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus 5 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus mit hochwertigen Oberflächen in einem relativ jungen und grünen Bereich …
$1,58M
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Reihenhaus 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Frankfurt am Main zu verkaufen. Das…
$596,886
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Haus 7 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Haus 7 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Modernes 2-stöckiges Haus (7 Zimmer) in einem der zentralen Bezirke von Frankfurt - Ostend. …
$2,69M
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Villa in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Villa
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Modernes "Smart Home" mit zentraler Lage in der Ortschaft Bad Homburg.Anzahl der Zimmer: 7Sc…
$2,15M
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Villa in Frankfurt am Main, Deutschland
Villa
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Modernes 2-stöckiges Haus (7 Zimmer) in einem der zentralen Bezirke von Frankfurt - Ostend.A…
$2,96M
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Villa 9 zimmer in Bad Vilbel, Deutschland
Villa 9 zimmer
Bad Vilbel, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,64M
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Reihenhaus in Frankfurt am Main, Deutschland
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Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus mit hochwertigen Oberflächen in einem relativ jungen und grünen Bereich …
$1,74M
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Haus 7 zimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Haus 7 zimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Modernes "Smart Home" mit zentraler Lage in der Ortschaft Bad Homburg. Anzahl der Zimmer:…
$1,95M
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