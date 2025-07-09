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Wohnung in einem Neubau Archi Horizon

Tiflis, Georgien
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ID: 35072
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Vakhtang Gorgasali Straße, 109

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029

Über den Komplex

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ARCHI HORIZON

Standort
Archi Horizon ist ein hochwertiger Wohnkomplex in der grünen Gegend von Ortachala und bietet einen atemberaubenden Panoramablick über Tiflis. Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Freedom Square, etwa 10 Minuten vom historischen Stadtzentrum entfernt und günstig in der Nähe des internationalen Flughafens Tbilisi.

Konzept und Lifestyle
Der Komplex ist entworfen, um einen raffinierten und komfortablen Lebensstil in einem der historischen Viertel der Stadt zu bieten. Elegante Architektur, moderne Planung und geräumige Apartments schaffen eine perfekte Umgebung für zeitgenössisches urbanes Wohnen.

Infrastruktur & Infrastruktur
Die Bewohner haben Zugang zu einer Vielzahl von Premium-Einrichtungen, darunter:
• Freibad
• Voll ausgestattetes Fitnesscenter
• Padelgerichte
• Fußball- und Basketballfelder
• Nachbarschaftslounge zum Sozialisieren
• Sichere Parkplätze

Bauqualität
Das Projekt wird mit hochwertigen, umweltfreundlichen und energieeffizienten Materialien gebaut. Dazu gehören energieeffiziente Bausteine des deutschen YTONG und emissionsarmes Glas, die langfristigen Komfort, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewährleisten.

Abschlussdatum
Das Projekt soll im Februar 2029 abgeschlossen werden.

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Tiflis, Georgien
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