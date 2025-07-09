Wohnung in einem Neubau Archi Horizon

ARCHI HORIZON

Standort

Archi Horizon ist ein hochwertiger Wohnkomplex in der grünen Gegend von Ortachala und bietet einen atemberaubenden Panoramablick über Tiflis. Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Freedom Square, etwa 10 Minuten vom historischen Stadtzentrum entfernt und günstig in der Nähe des internationalen Flughafens Tbilisi.

Konzept und Lifestyle

Der Komplex ist entworfen, um einen raffinierten und komfortablen Lebensstil in einem der historischen Viertel der Stadt zu bieten. Elegante Architektur, moderne Planung und geräumige Apartments schaffen eine perfekte Umgebung für zeitgenössisches urbanes Wohnen.

Infrastruktur & Infrastruktur

Die Bewohner haben Zugang zu einer Vielzahl von Premium-Einrichtungen, darunter:

• Freibad

• Voll ausgestattetes Fitnesscenter

• Padelgerichte

• Fußball- und Basketballfelder

• Nachbarschaftslounge zum Sozialisieren

• Sichere Parkplätze

Bauqualität

Das Projekt wird mit hochwertigen, umweltfreundlichen und energieeffizienten Materialien gebaut. Dazu gehören energieeffiziente Bausteine des deutschen YTONG und emissionsarmes Glas, die langfristigen Komfort, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewährleisten.

Abschlussdatum

Das Projekt soll im Februar 2029 abgeschlossen werden.