Wohnkomplex Grand Avenue By Archi

Experience Premium Living at Grand Avenue

Entdecken Sie Grand Avenue by Archi, eine moderne Wohnanlage an der Dadiani Street, nur wenige Schritte vom U-Bahnhof Nadzaladzevi und in der Nähe des Dinamo-Stadions. Genießen Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Komfort der Stadt.

Nachdenkliches Design und Qualitätsmaterialien

Erbaut mit umweltfreundlichen, energieeffizienten Materialien, einschließlich deutscher YTONG-Blöcke, die Ihr Zuhause warm halten und die Versorgungskosten senken. Elegante Aluminiumplatten, verputzte Wände und hochwertige Balkonfliesen schaffen einen raffinierten und dauerhaften Look.

All-in-One Lifestyle

Entspannen Sie sich und genießen Sie eine große Auswahl an Annehmlichkeiten: Außenpool, Loungebereich, Kino, Konferenzräume, Indoor-Kinder-Zone, Multi-Level-Parkplatz und ein voll ausgestattetes Fitnesscenter – alles, was Sie nur wenige Schritte von Ihrer Tür benötigen.

Komfort für Investitionen

Mit vielfältigen Wohnungslayouts, anspruchsvollem Design und Premium-Bau bietet die Grand Avenue ein harmonisches Zuhause und eine intelligente Investitionsentscheidung.

Abschluss

Das Projekt soll bis Juli 2029 fertiggestellt werden.