Wohnquartier Waterfront Tbilisi

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROJEKT IN TBILISI | NEUE CITY AT PEKI
📍 Krtsanisi Rayon • 10 km Ufer • Gebiet von 590 Hektar
Die Skala, die die Art ändert, wie wir über das Leben in Tiflis denken.
Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex - das ist ein neues Format einer Stadt in der Nähe des Wassers mit einer eigenen Infrastruktur, einem Naturpark und einer Resort-Atmosphäre.
Verkaufsstart: Januar 2026
🏙Was im Projekt passieren wird
• Wohnungen
• Villen und Stadthäuser
• 450 Hotelzimmer
Restaurants, Einkaufen, sra & Wellness
• Schulen, Kliniken, Sporteinrichtungen
• Spaziergänge, Promenade, Wasseraktivitäten
Ein komplettes Ökosystem für Leben, Erholung und Investitionen.
🏢 Ferienwohnungen (Lieferung: Juni 2029)
Renoviert, keine Möbel.
💰 Preise:
1 Schlafzimmer - ab $115.000
2 Schlafzimmer - ab $175.000
3 Schlafzimmer - ab $260.000
📊 Zahlungsplan:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% auf Schlüssel
Format für diejenigen, die Komfort, Stil und die Aussicht auf Wachstum im Wert schätzen.
🏡 Reihenhäuser (Phase 1 Lieferung: Ende 2028)
3 Schlafzimmer - 215 m2 - $350.000
4 Schlafzimmer (Ecke) - 277 m2 - $460.000
🏰 VILLA (renoviert, keine Möbel)
Kleine Villa - ab $560.000
Durchschnittliche Villa - ab $790.000
Große Villa - ab $1,100.000
Gebiete von 293 bis 596 m2
Alle Schlafzimmer mit separaten Badezimmern
Privatgärten und Zugang zu Grünflächen
💳Zahlungsplan für Villen und Stadthäuser
20% → 10% → 60% in Transmission
oder
5% → 5% → 10% → 10% → 60% →
Laufzeit der Raten - bis 3,5 Jahre
🌿 BEGRÜNDUNG
Park City am Fluss:
• Naturökosysteme
• Wandern entlang des Wassers
• Datenschutz und Status
• Die Atmosphäre des Resorts innerhalb der Hauptstadt
Hier ist Immobilien nicht nur Quadratmeter.
Es ist Lebensstil, Ebene und Kapital.
📈 Investitionswert
• Eines der größten Entwicklungsprojekte in Georgien
• Erste Linie des Flusses
• Hohes Investitionspotenzial
Fehlen ähnlicher Formate in Tiflis
• Liquidität von Wohnungen und Villen
Geeignet für:
✔ Investitionen
✔ Wohnsitz
✔ Familienleben
✔ Miete
📲Was Sie bekommen, wenn Sie mich kontaktieren
• Wahl des besten Lots für Ihre Ziele
• Detaillierte Pläne und Präsentationen
• Finanzberechnungen und Einstiegsstrategien
• Buchung zu Beginn des Verkaufs
• Vollständige Unterstützung der Transaktion
• Unterstützung nach Kauf
‼️ Solche Projekte erscheinen einmal pro Jahrzehnt.
⚡ Die stärksten Lose verlassen in den ersten Wochen des Verkaufs.
📩 Schreiben Sie mir jetzt auf Pläne, Preise und vorrangige Buchungen.