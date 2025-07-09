  1. Realting.com
Wohnquartier Waterfront Tbilisi

Tiflis, Georgien
von
$115,000
MwSt.
BTC
1.3679021
ETH
71.6975977
USDT
113 698.7181705
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
ID: 33159
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROJEKT IN TBILISI | NEUE CITY AT PEKI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km Ufer • Gebiet von 590 Hektar

Die Skala, die die Art ändert, wie wir über das Leben in Tiflis denken.
Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex - das ist ein neues Format einer Stadt in der Nähe des Wassers mit einer eigenen Infrastruktur, einem Naturpark und einer Resort-Atmosphäre.

Verkaufsstart: Januar 2026

🏙Was im Projekt passieren wird
• Wohnungen
• Villen und Stadthäuser
• 450 Hotelzimmer
Restaurants, Einkaufen, sra & Wellness
• Schulen, Kliniken, Sporteinrichtungen
• Spaziergänge, Promenade, Wasseraktivitäten

Ein komplettes Ökosystem für Leben, Erholung und Investitionen.

🏢 Ferienwohnungen (Lieferung: Juni 2029)
Renoviert, keine Möbel.

💰 Preise:
1 Schlafzimmer - ab $115.000
2 Schlafzimmer - ab $175.000
3 Schlafzimmer - ab $260.000

📊 Zahlungsplan:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% auf Schlüssel

Format für diejenigen, die Komfort, Stil und die Aussicht auf Wachstum im Wert schätzen.

🏡 Reihenhäuser (Phase 1 Lieferung: Ende 2028)

3 Schlafzimmer - 215 m2 - $350.000
4 Schlafzimmer (Ecke) - 277 m2 - $460.000

🏰 VILLA (renoviert, keine Möbel)

Kleine Villa - ab $560.000
Durchschnittliche Villa - ab $790.000
Große Villa - ab $1,100.000

Gebiete von 293 bis 596 m2
Alle Schlafzimmer mit separaten Badezimmern
Privatgärten und Zugang zu Grünflächen

💳Zahlungsplan für Villen und Stadthäuser
20% → 10% → 60% in Transmission
oder
5% → 5% → 10% → 10% → 60% →
Laufzeit der Raten - bis 3,5 Jahre

🌿 BEGRÜNDUNG
Park City am Fluss:
• Naturökosysteme
• Wandern entlang des Wassers
• Datenschutz und Status
• Die Atmosphäre des Resorts innerhalb der Hauptstadt

Hier ist Immobilien nicht nur Quadratmeter.
Es ist Lebensstil, Ebene und Kapital.

📈 Investitionswert
• Eines der größten Entwicklungsprojekte in Georgien
• Erste Linie des Flusses
• Hohes Investitionspotenzial
Fehlen ähnlicher Formate in Tiflis
• Liquidität von Wohnungen und Villen

Geeignet für:
✔ Investitionen
✔ Wohnsitz
✔ Familienleben
✔ Miete

📲Was Sie bekommen, wenn Sie mich kontaktieren
• Wahl des besten Lots für Ihre Ziele
• Detaillierte Pläne und Präsentationen
• Finanzberechnungen und Einstiegsstrategien
• Buchung zu Beginn des Verkaufs
• Vollständige Unterstützung der Transaktion
• Unterstützung nach Kauf

‼️ Solche Projekte erscheinen einmal pro Jahrzehnt.
⚡ Die stärksten Lose verlassen in den ersten Wochen des Verkaufs.

📩 Schreiben Sie mir jetzt auf Pläne, Preise und vorrangige Buchungen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 61.3
Preis pro m², USD 1,876
Wohnungspreis, USD 115,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Haus
Fläche, m² 293.0
Preis pro m², USD 1,911
Wohnungspreis, USD 560,000

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

MwSt.
