Wohnquartier Waterfront Tbilisi

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROJEKT IN TBILISI | NEUE CITY AT PEKI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km Ufer • Gebiet von 590 Hektar

Die Skala, die die Art ändert, wie wir über das Leben in Tiflis denken.

Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex - das ist ein neues Format einer Stadt in der Nähe des Wassers mit einer eigenen Infrastruktur, einem Naturpark und einer Resort-Atmosphäre.

Verkaufsstart: Januar 2026

🏙Was im Projekt passieren wird

• Wohnungen

• Villen und Stadthäuser

• 450 Hotelzimmer

Restaurants, Einkaufen, sra & Wellness

• Schulen, Kliniken, Sporteinrichtungen

• Spaziergänge, Promenade, Wasseraktivitäten

Ein komplettes Ökosystem für Leben, Erholung und Investitionen.

🏢 Ferienwohnungen (Lieferung: Juni 2029)

Renoviert, keine Möbel.

💰 Preise:

1 Schlafzimmer - ab $115.000

2 Schlafzimmer - ab $175.000

3 Schlafzimmer - ab $260.000

📊 Zahlungsplan:

10% / 10% / 10% / 10% / 60% auf Schlüssel

Format für diejenigen, die Komfort, Stil und die Aussicht auf Wachstum im Wert schätzen.

🏡 Reihenhäuser (Phase 1 Lieferung: Ende 2028)

3 Schlafzimmer - 215 m2 - $350.000

4 Schlafzimmer (Ecke) - 277 m2 - $460.000

🏰 VILLA (renoviert, keine Möbel)

Kleine Villa - ab $560.000

Durchschnittliche Villa - ab $790.000

Große Villa - ab $1,100.000

Gebiete von 293 bis 596 m2

Alle Schlafzimmer mit separaten Badezimmern

Privatgärten und Zugang zu Grünflächen

💳Zahlungsplan für Villen und Stadthäuser

20% → 10% → 60% in Transmission

oder

5% → 5% → 10% → 10% → 60% →

Laufzeit der Raten - bis 3,5 Jahre

🌿 BEGRÜNDUNG

Park City am Fluss:

• Naturökosysteme

• Wandern entlang des Wassers

• Datenschutz und Status

• Die Atmosphäre des Resorts innerhalb der Hauptstadt

Hier ist Immobilien nicht nur Quadratmeter.

Es ist Lebensstil, Ebene und Kapital.

📈 Investitionswert

• Eines der größten Entwicklungsprojekte in Georgien

• Erste Linie des Flusses

• Hohes Investitionspotenzial

Fehlen ähnlicher Formate in Tiflis

• Liquidität von Wohnungen und Villen

Geeignet für:

✔ Investitionen

✔ Wohnsitz

✔ Familienleben

✔ Miete

📲Was Sie bekommen, wenn Sie mich kontaktieren

• Wahl des besten Lots für Ihre Ziele

• Detaillierte Pläne und Präsentationen

• Finanzberechnungen und Einstiegsstrategien

• Buchung zu Beginn des Verkaufs

• Vollständige Unterstützung der Transaktion

• Unterstützung nach Kauf

‼️ Solche Projekte erscheinen einmal pro Jahrzehnt.

⚡ Die stärksten Lose verlassen in den ersten Wochen des Verkaufs.

📩 Schreiben Sie mir jetzt auf Pläne, Preise und vorrangige Buchungen.