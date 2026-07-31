  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Kaspi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Munizipalität Kaspi, Georgien

;
Tiflis
122
Kutaissi
1
Batumi
26
Autonome Republik Adscharien
135
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Alle anzeigen Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Wohnviertel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Georgien
von
$141,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Schöne Wohnungen mit Dekoration und ohne in den Vororten von Tiflis auf den hohen Etagen 11-12 mit Blick auf die Berge.Heizung, Gas.Der Entwickler bietet einen Euroremeont an, es ist möglich, ohne Reparatur zu kaufen.Die Wohnung ist komplett mit Geräten und Möbeln, Materialien von europäisch…
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen