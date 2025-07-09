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Wohnquartier poselok Okrakana ul Nidikvari 34

Samtredo, Georgien
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Letzte Aktualisierung: 27.07.26

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Schöne Wohnungen mit Dekoration und ohne in den Vororten von Tiflis auf den hohen Etagen 11-12 mit Blick auf die Berge.

Heizung, Gas.

Der Entwickler bietet einen Euroremeont an, es ist möglich, ohne Reparatur zu kaufen.

Die Wohnung ist komplett mit Geräten und Möbeln, Materialien von europäischen Herstellern ausgestattet.

Es ist möglich, eine Hypothek für 10 Jahre zu 6,6% pro Jahr in Euro und 7,5% pro Jahr in US-Dollar zu kaufen.

Remote-Kauf online und Online-Browsing ist verfügbar.

Wir helfen bei der Eröffnung von Konten in Banken von Sakartvello und TVS.

Im Wohnviertel gibt es eine Verwaltungsgesellschaft, die Wohnungen vermietet, wenn Sie dort nicht für 5-6% pro Jahr leben.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    12

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Samtredo, Georgien

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