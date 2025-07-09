Wohnquartier poselok Okrakana ul Nidikvari 34

Schöne Wohnungen mit Dekoration und ohne in den Vororten von Tiflis auf den hohen Etagen 11-12 mit Blick auf die Berge.

Heizung, Gas.

Der Entwickler bietet einen Euroremeont an, es ist möglich, ohne Reparatur zu kaufen.

Die Wohnung ist komplett mit Geräten und Möbeln, Materialien von europäischen Herstellern ausgestattet.

Es ist möglich, eine Hypothek für 10 Jahre zu 6,6% pro Jahr in Euro und 7,5% pro Jahr in US-Dollar zu kaufen.

Remote-Kauf online und Online-Browsing ist verfügbar.

Wir helfen bei der Eröffnung von Konten in Banken von Sakartvello und TVS.

Im Wohnviertel gibt es eine Verwaltungsgesellschaft, die Wohnungen vermietet, wenn Sie dort nicht für 5-6% pro Jahr leben.