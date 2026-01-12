Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Georgien

Tiflis
50
Batumi
40
Autonome Republik Adscharien
254
Kobuleti
11
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Haus 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
🌊 Grandiose WATERFRONT Projekt in Tbilisi | Neue Stadt am Fluss📍 Krtsanisi Distrikt • 10 km …
$560,000
Eine Anfrage stellen
