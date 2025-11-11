Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Georgien

Tiflis
50
Batumi
40
Autonome Republik Adscharien
257
Tschakwi
11
3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in , Georgien
Villa 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Reihenhaus 5 zimmer in Kisischewi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Villa 4 zimmer in Kisischewi, Georgien
Villa 4 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
