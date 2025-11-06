Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Samzche-Dschawachetien, Georgien

Bordschomi
4
Bakuriani
3
8 immobilienobjekte total found
Haus in Bakuriani, Georgien
Haus
Bakuriani, Georgien
Fläche 363 m²
Etagenzahl 2
Zwei wunderschöne Immobilien (ein Grundstück) stehen im Skigebiet Bakuriani in Georgien zum …
$254,100
Haus 8 zimmer in Bordschomi, Georgien
Haus 8 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 501 m²
Etagenzahl 2
For sale house with land on the left bank of the picturesque Kura River - the main street of…
$197,000
Ferienhaus 3 zimmer in Bordschomi, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Ein Drei-Zimmer-Ferienhaus ist in Bakuriani, neben den Gebäuden 6 und 7 des "Mgzavrebi"-Komp…
$49,500
Ferienhaus 1 zimmer in Bordschomi, Georgien
Ferienhaus 1 zimmer
Bordschomi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Cottage for sale in Bakuriani, near the 6th and 7th passenger buildings Total - 3 rooms, 2 …
$51,700
Ferienhaus 1 zimmer in Achalziche, Georgien
Ferienhaus 1 zimmer
Achalziche, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
Ferienhaus zu verkaufen in Bakuriani, Wohnungskomplex neben Passagiergebäuden 6 und 7.Fläche…
$49,500
Ferienhaus 6 zimmer in Bakuriani, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 6
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Ferienhaus zum Verkauf in Bakuriani Fläche: 127 qm im schwarzen Rahmenzusta…
$120,000
Haus 8 zimmer in 17, Georgien
Haus 8 zimmer
17, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf im Zentrum von Bakuriani mit einem großen Grundstück!Das Haus ist komplett …
$105,000
Haus in Bordschomi, Georgien
Haus
Bordschomi, Georgien
Fläche 890 m²
Etagenzahl 4
Ein 590 m2 großes Privathaus mit 300 m2 Grundstück ist in Borjomi, Agmashenebeli 1a zu verka…
$150,000
