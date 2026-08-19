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Häuser in Kachetien, Georgien

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villen
6
10 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in , Georgien
Premium Premium
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$397,287
MwSt.
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Villa 3 zimmer in , Georgien
Premium Premium
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
$385,000
MwSt.
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in , Georgien
Premium Premium
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
$230,000
MwSt.
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 zimmer in , Georgien
TOP TOP
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
Schätzchen Wines Château Villas & SPA ist ein Weinresort mit 120 ha Weinbergen, Weingut, Hot…
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
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English
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Telawi, Georgien
TOP TOP
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Telawi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
TätigkeitDurchschnittliches Budget in GELAnmerkungHotel Tbilisi1 Zimmer 70 USD5 Zimmer koste…
$230,000
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
Sprachen
English
Villa 3 zimmer in , Georgien
Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Neuer Trend des Agritourismus.Eine intelligente und nachhaltige Investition, die Ihnen und I…
$345,000
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
Sprachen
English
TekceTekce
Villa 4 zimmer in Kisischewi, Georgien
Villa 4 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
Ein Premium-Wein- und Tourismusprojekt, das 2008 von einem deutschen Unternehmer im Herzen d…
$400,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Kisischewi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
Ein erstklassiger Wohnkomplex, der Komfort, Nachhaltigkeit und eine profitable Investitionsm…
$330,000
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Haus 4 zimmer in Kachetien, Georgien
Haus 4 zimmer
Kachetien, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$585,000
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Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Villa 4 zimmer in , Georgien
Villa 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in einer einzigartigen gated eco-community von 14 luxuriösen Premium-Klasse-Ville…
$400,000
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Immobilienangaben in Kachetien, Georgien

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