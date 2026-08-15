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Häuser in Batumi, Georgien

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223 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
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$156,000
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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It Is RealtyIt Is Realty
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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TekceTekce
Reihenhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Royal Residence Botanico ist ein Premium-Stadthaus mit eigenem Innenhof in Meeresnähe.300 Me…
$262,460
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Reihenhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnkomplexe in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadra…
$133,200
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Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$202,068
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Großer Botanik Residence ist ein Komplex von Premium-Stadthäusern in einem der vielversprech…
$190,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$219,784
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Secret Garden ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Batumi und bietet eine komfortable …
$131,100
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Haus 4 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 3
Verkauft wird ein gemütliches Stadthaus im modernen Komplex Polo Villas, das sich in der Näh…
$249,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
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Haus in Batumi, Georgien
Haus
Batumi, Georgien
Fläche 300 m²
Neue geräumige Villa zum Verkauf in einem gated Komplex in Gonio 🌊🏡📍 Lage: Gonio (geschlosse…
$280,000
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FA real estate
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
Erleben Sie prestigeträchtiges Wohnen in Batumi mit Comfort Houses, einem neuen Wohnprojekt,…
$165,600
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International real estate agency Habita
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Haus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Etagenzahl 3
For sale three-storey townhouse Polo Villas with an area of 119 m². The house has three bedr…
$248,000
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$144,300
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International real estate agency Habita
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Haus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
🔥 Dringender Verkauf eines Hauses am Meer in Mahinjauri! 🔥Nur 600 Meter zum Strand - der per…
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FA real estate
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Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$230,400
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International real estate agency Habita
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Invest profitabel: Ihre Freiheit ist unsere Realität: 0% Steuer- und Visafreiheit! Moderner …
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Atlas property
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Haus in Batumi, Georgien
Haus
Batumi, Georgien
Fläche 228 m²
Villa zu verkaufen in einem geschlossenen Komplex in Gonio, Batumi 🌊🏔️📍 Lage: Gonio (ruhiger…
$291,000
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Ferienhaus in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Etagenzahl 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
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Villa in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Comfort Houses von Batumi Villas ist ein moderner 2- und 3-stöckiger Stadthauskomplex im Bau…
$201,600
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Immobilienangaben in Batumi, Georgien

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