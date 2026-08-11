Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tschakwi
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Tschakwi, Georgien

;
villen
6
15 immobilienobjekte total found
Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 280 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf mit Panoramablick auf Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Lage: Chakvi, Sakhino Dorf (n…
$243,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 220 m²
Geräumige Villa zum Verkauf im malerischen Dorf Chakvi 🏡🌊📍 Lage: Chakvi (in der Nähe des Mee…
$120,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Villa 11 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 11 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Separate, zweistöckige Villa in Chakvi zum Verkauf unter dem Schlüssel 🔑 In der Nähe von Dre…
$850,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Fläche 370 m²
Premium Reihenhaus zum Verkauf in Chakvi 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi (eine ruhige Gegend mit ausgezeic…
$970,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Sedasia styley vila in Zakrыtom complexe pervo Linien Meer in Chaqui 🌊🏡📍 Lage: Chakki (alle …
$345,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Haus 4 zimmer in Tschakwi, Georgien
Haus 4 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Das einzige abgeschlossene Stadthausprojekt an der ersten Küste in Chakvi. Der Komplex befin…
$200,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zvezda
Sprachen
Русский
Ferienhaus 6 zimmer in Tschakwi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
Eine Anfrage stellen
Haus 11 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 11 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 293 m²
Etagenzahl 2
For sale is a complex of two residential buildings located on a plot of 1293 m2 of agricultu…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 5 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
CHAKVI VILLAS Construction location: Chakvi.  Between Makhinjauri and Kobuleti. 18 km from B…
$324,885
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Tschakwi, Georgien
Haus 6 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
A ready -made new house with a upper terrace and its own territory for relaxation is sold. E…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 3 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Haus 3 zimmer in Tschakwi, Georgien
Haus 3 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Neue zweistöckige Villa mit einer Fläche von 145.4 m2. 250 Meter vom Meer entfernt. Die Deck…
$360,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Tschakwi, Georgien
Haus 5 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Genaue Adresse: Batumi Vorort, Chakvi, 2 Abashidze Street (Grand Botanico Residence)? Zweist…
$230,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 4 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Gehen