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Häuser in Kobuleti, Georgien

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14 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 7 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Etagenzahl 3
Ein Haus steht zum Verkauf in Kobuleti mit 5 Schlafzimmern, 2 Wohnzimmern, einer Küche und e…
$250,000
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Haus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
A fully furnished and fully equipped cottage in Kobuleti is for sale. Two bedrooms. A summ…
$177,500
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 360 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf mit einem riesigen Gartengrundstück in Kobuleti 🏡🌳📍 Lage: Kobule…
$90,000
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Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 278 m²
Etagenzahl 2
In einer beliebten Lage in der Ortschaft Kobuleti, 100 Meter vom Meer und der Stadtpromenade…
$200,000
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
In der Ortschaft Kobuleti, in seinem zentralen Teil, nicht weit vom Meer und der Stadtpromen…
$200,000
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Haus 8 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 8 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
In bester Lage in Kobuleti, im Bereich des New Boulevard, ist ein privates Haus mit einem 40…
$175,000
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 210 m²
Entfernung zum Meer200 mZu verkaufen ist ein freistehendes privates Haus, renoviert und möbl…
$230,000
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Villa 6 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 6 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Haus 11 zimmer in Kobuleti, Georgien
Haus 11 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
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Ferienhaus 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Ferienhaus 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkauf Haus 150 qm und ein separates Haus 100 qm im Hof.Gesamtfläche von Gebäuden mit Grund…
$183,000
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Villa 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Feriendorf Kobuleti Village, nur 100 Meter vom Meer und dem geräumigen …
$180,000
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 315 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf in einer gemütlichen Gegend von Kobuleti 🏡🌊📍 Lage: Kobuleti, Tam…
$350,000
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Reihenhaus 6 zimmer in Kobuleti, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Etagenzahl 2
Royal Residence Botanico ist eine Elite-Investitionsimmobilie im Resort von Chakvi, die reic…
$205,000
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Haus in Kobuleti, Georgien
Haus
Kobuleti, Georgien
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Distance to sea 50 m In Kobuleti, a detached private two-story house is for sale, in close…
$250,000
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