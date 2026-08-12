Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Autonome Republik Adscharien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Autonome Republik Adscharien, Georgien

;
Batumi
32
Tschakwi
15
Kobuleti
12
kveda sameba
4
284 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$156,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Royal Residence Botanico ist ein Premium-Stadthaus mit eigenem Innenhof in Meeresnähe.300 Me…
$262,460
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Großer Botanik Residence ist ein Komplex von Premium-Stadthäusern in einem der vielversprech…
$190,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 3 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnkomplexe in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadra…
$133,200
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$219,784
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$156,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 5 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Comfort Houses ist eine der größten Wohnanlagen in Batumi mit einer Fläche von 5.000 Quadrat…
$202,068
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Secret Garden ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Batumi und bietet eine komfortable …
$131,100
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
RECOM
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$172,800
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Reihenhaus in Batumi, Georgien
Reihenhaus
Batumi, Georgien
$144,300
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Ferienhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnanlage von nur 15 Stadthäusern am Berg mit Panoramablick auf das Schwarze Meer und Batum…
$249,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Feriendorf Kobuleti Village, nur 100 Meter vom Meer und dem geräumigen …
$180,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 3
Verkauft wird ein gemütliches Stadthaus im modernen Komplex Polo Villas, das sich in der Näh…
$249,000
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges und helles Ferienhaus zum Verkauf im Vorort Batumi - Gonio (hinter der Festung "G…
$230,000
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Buknari, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Buknari, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Haus 50 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 50 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 50
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 3
🏨 Ein neues Hotel zum Verkauf in Kvariati - nur 10 km von Batumi!🌊 180 m vom Strand am Schwa…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Haus in Tschakwi, Georgien
Haus
Tschakwi, Georgien
Fläche 220 m²
Geräumige Villa zum Verkauf im malerischen Dorf Chakvi 🏡🌊📍 Lage: Chakvi (in der Nähe des Mee…
$120,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$737,700
Eine Anfrage stellen
Haus in Batumi, Georgien
Haus
Batumi, Georgien
Fläche 378 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ein modernes vierstöckiges Haus im Zentrum von Gonio 🏠🌊📍 Lage: Gonio, Innenstad…
$430,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
FA real estate
Sprachen
English, Русский

Eigenschaftstypen in Autonome Republik Adscharien

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Autonome Republik Adscharien, Georgien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen