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Häuser in Mzcheta-Mtianeti, Georgien

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12 immobilienobjekte total found
Haus 14 zimmer in Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Haus 14 zimmer
Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Zimmer 14
Schlafräume 10
Fläche 1 062 m²
Etagenzahl 4
$4,00M
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Haus 7 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 7 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
2-storied 400 sq.m new-constructed private house for sale in Saguramo, located on a 500 sq.m…
$190,000
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Haus in Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Haus
Mzcheta-Mtianeti, Georgien
Fläche 300 m²
There are 2 houses on one land, the land is divided, water and electricity are connected, th…
$250,000
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Haus 7 zimmer in Tserovani, Georgien
Haus 7 zimmer
Tserovani, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Ein Ferienhaus ist in der Region Mtskheta zu verkaufen, in Tserovani, ein 3-stöckiges Privat…
$200,000
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Haus in Saguramo, Georgien
Haus
Saguramo, Georgien
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
1-storied unter Konstruktion 74 qm Privathaus zu verkaufen in Saguramo, Akhauchpeli, auf 700…
$83,000
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Haus 10 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 10 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 581 m²
Privathaus mieten in Saguramo1232 m2 Grundstück581 m2 Haus5 Schlafzimmer5 Badezimmer3 Wohnzi…
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 6 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges 300 m2 großes Privathaus zum Verkauf in Saguramo, auf 2000 m2 Grundstück, 6 Zimm…
$380,000
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Haus 4 zimmer in Stepantsminda, Georgien
Haus 4 zimmer
Stepantsminda, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
1-stöckiges altes Privathaus zum Verkauf in Kazbegi Region, Stepantsminda, auf 331 m2 Grunds…
$45,000
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Haus 6 zimmer in Tserovani, Georgien
Haus 6 zimmer
Tserovani, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus zum Verkauf in der Region Mtskheta, in Tserovani, ein neu gebautes 200 qm Haus mit …
$250,000
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Haus 5 Schlafzimmer in , Georgien
Haus 5 Schlafzimmer
, Georgien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
$680,000
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Haus 4 zimmer in Saguramo, Georgien
Haus 4 zimmer
Saguramo, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 1
00995557100075zum Verkaufsaguramo grün rahmen villen230 m23 Schlafzimmer2 Badezimmer220 000 $74131
$220,000
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Villa 8 zimmer in , Georgien
Villa 8 zimmer
, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Etagenzahl 3
Villa for sale in Mukhatskaro, Lisi view York Towers complex. The villa is close to the Lisi…
$430,000
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Immobilienangaben in Mzcheta-Mtianeti, Georgien

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