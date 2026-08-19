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Häuser in Gurien, Georgien

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7 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Grigoleti, Georgien
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Haus 7 zimmer
Grigoleti, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 4
📍 Erste Meereslinie • Privater Zugang zum Sandstrand • Möglichkeit zur Erlangung einer georg…
$550,000
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Privatverkäufer
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Haus 7 zimmer in Lantschchuti, Georgien
Haus 7 zimmer
Lantschchuti, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 373 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges neu gebautes Privathaus in Grigoleti, auf einem Grundstück von 396 qm, Hausfläch…
$250,000
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Reihenhaus in Shekvetili, Georgien
Reihenhaus
Shekvetili, Georgien
Fläche 455 m²
Verkauf eines großen Stadthauses auf der ersten Linie des Meeres in Shekvetili 🏖️🏠📍 Standort…
$370,000
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Immobilienagentur
FA real estate
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 9 zimmer in Osurgeti, Georgien
Haus 9 zimmer
Osurgeti, Georgien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Im Erdgeschoss: 3 Zimmer, Küche und Bad. Auf dem zweiten gibt es 6 Zimmer. Das Haus verfügt…
$57,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Shekvetili, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Shekvetili, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Ferienhaus zum Verkauf an der Küste, nur 300 Meter vom berühmten Strand mit magnetischem San…
$99,000
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Haus in Lantschchuti, Georgien
Haus
Lantschchuti, Georgien
Fläche 320 m²
Spacious private house for sale in Batumi (Lanchkhuti municipality) 🏡✨📍 Location: Batumi, La…
$85,000
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Immobilienagentur
FA real estate
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Osurgeti, Georgien
Haus 6 zimmer
Osurgeti, Georgien
Zimmer 6
Fläche 883 m²
Etagenzahl 2
Privathaus von 318 qm zum Verkauf in Ozurgeti, 4 Chokhatauri Street. Das Grundstück ist 565 …
$33,000
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Immobilienangaben in Gurien, Georgien

mit Terrasse
mit Meerblick
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