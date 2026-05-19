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Häuser in kveda sameba, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Peria, Georgien
Haus
Peria, Georgien
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus mit Panoramablick auf die FeriaLage: Bezirk Feria (ein Vorort v…
$650,000
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Immobilienangaben in kveda sameba, Georgien

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