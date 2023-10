Tsada, Cyprus

von €1,99M

MINTHIS ist ein neues Golfresort in Zypern, das für seinen atemberaubenden Blick auf die Berge, seine modernen Luxusresidenzen, sein Wellness-Spa und seinen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz bekannt ist und von renommierten Architekten entworfen wurde, beeindruckendes Clubhaus und Golfakademie. Das Kloster aus dem 12. Jahrhundert, Wasserspiele, alte Haine und Obstgärten, eine kühle Bergbrise mit Kräuterduft und spektakuläre Ausblicke schaffen ein ruhiges und erholsames Ambiente. Die Lounge, das Restaurant und die Golfterrassen bieten Golfern, MINTHIS-Bewohnern und ihren Gästen einen entspannten Raum, in dem sie die originale Weinsammlung und die beste lokale und internationale Küche genießen können. Wie die Göttin, nach der es benannt ist, ist die Artemis-Villa wunderschön mit der Natur verbunden. Der offene Wohn- und Essbereich erstreckt sich nahtlos auf eine große Außenpoolterrasse auf der einen Seite und den Innenhof auf der anderen Seite und ist somit perfekt für Unterhaltung. Das Anwesen wird mit den besten natürlichen Materialien in beruhigenden, neutralen Tönen und eleganten Armaturen fertiggestellt, die sauber und zeitlos gestaltet sind.