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Wohnungen mit Swimmingpool in Paphos, Zypern

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penthäuser
58
studio-wohnungen
34
1 Zimmer
484
2 Zimmer
1080
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49 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
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Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 166 m²
Zum Verkauf: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in City Landmark, bietet raffiniertes Wohnen im…
$836,836
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Verkauf: 1-Zimmer-Wohnung in Horizon, Zypern.Ein modernes Projekt eines zuverlässigen Entwic…
$283,808
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Zu verkaufen: 1-Zimmer-Wohnung in Celestia, Kato Paphos.Ein modernes Projekt eines zuverläss…
$254,997
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Das Projekt ist eine moderne Wohnentwicklung in der lebendigen Weltregion Pafos, Zypern. Die…
$518,998
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
For sale: Modern 1-bedroom apartment in the MITO Paramount complex, Paphos. This stylish hom…
$403,447
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 740 m²
Zu verkaufen: eine elegante 3-Zimmer-Villa in Avakas Residences 2, die Komfort und modernes …
$1,16M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen: 1-Zimmer-Wohnung in Avalon Gardens 2.Ein modernes Projekt eines zuverlässigen …
$258,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Pine Park, Gräber der Kings-Bereich, Kato Paphos.Ein moder…
$514,403
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Lazzero Park, Kato Paphos.Ein modernes Anwesen mit geräumi…
$520,315
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
Zu verkaufen: eine stilvolle 2-Zimmer-Wohnung in City 9, mit modernem Wohnen im Herzen von P…
$565,747
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 2/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
$660,012
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Bauherr
Stasis Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Verkauf: 2-Zimmer-Wohnung in Celestia, Kato Paphos.Ein modernes Projekt eines zuverlässigen …
$375,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$631,338
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
For sale: a 2-bedroom apartment in Eden Bay, Limassol. A modern project offering refined …
$727,565
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Lazzero Park, Kato Paphos.Ein modernes Anwesen mit einem g…
$419,801
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 411 m²
For sale: spacious 4-bedroom apartment at Eden Bay, ideal for families or those seeking eleg…
$1,76M
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 75,82 qm. im 1. Stock des Premium-Komplexes …
$415,129
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
For sale: Elegant three-bedroom apartment in Downtown Residences, centrally located in Kato …
$580,879
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
For sale: Refined two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building comprises …
$440,060
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
ChatGPT сказал: For sale: This spacious one-bedroom apartment at Eden Bay offers elegant …
$422,457
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Spacious three-bedroom apartment in Eden Bay — a modern gated complex in Limassol. The home …
$891,854
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 3/3
In der lebhaften Küstengegend von Kato Paphos, nur 600 Meter vom Meer entfernt, verkörpert d…
$1,35M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Zu verkaufen: 1-Zimmer-Wohnung in einer neuen Entwicklung in Emba, in der Nähe von Paphos.Ei…
$355,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
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Studio in Paphos, Zypern
Studio
Paphos, Zypern
Fläche 72 m²
For sale: This stylish studio at Eden Bay offers the perfect blend of smart design and refin…
$340,313
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$464,703
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt in der pulsierenden Küstengegend von Kato Paphos, nur 600 M…
$1,03M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Zu verkaufen: eine elegante 1-Zimmer-Wohnung in City Landmark, die das perfekte Gleichgewich…
$459,669
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Universal Park III — Luxury Apartments and Penthouses in Paphos Welcome to Universal Park…
$621,951
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

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