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Wohnungen am Meer in Paphos, Zypern

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penthäuser
58
studio-wohnungen
34
1 Zimmer
484
2 Zimmer
1080
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116 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 145 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, schlüsselfertige Penthouse-Wohnung. Die Unterkunft befind…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$830,824
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$769,751
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$691,393
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Zum Verkauf: Eine moderne Studio-Wohnung derzeit im Bau in den beliebten Tombs des Kings Ber…
$394,094
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Wohnung derzeit im Bau, in 2026 fertig gestellt. Diese beeindr…
$474,488
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Beeindruckende, qualitativ hochwertige Strukturen. Dieser Luxusturm wird 50 Luxus-Wohnungen…
$2,57M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf: Ein modernes Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im 8. Stock eines gut g…
$1,94M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Schlafräume 3
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Objektbeschreibung Dieses gut ausgestattete 3-Zimmer-Apartment bietet geräumiges modernes W…
$374,679
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
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Anzahl der Badezimmer 1
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen ist eine moderne, unterbauliche Wohnung mit einem komfortablen Innenraum von 51…
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Zu verkaufen: Geräumige 5-Zimmer-Wohnung im Bau in der gesuchten Gegend von Tombs Of the Kin…
$2,77M
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
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Zum Verkauf: Eine moderne Studio-Wohnung derzeit im Bau in den beliebten Tombs des Kings Ber…
$394,823
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Zu verkaufen ist eine moderne, unterbauliche Wohnung mit einem komfortablen Innenraum von 51…
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 2/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
$660,012
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
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Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Wohnung in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
DOLCE — Modern Apartments near Tombs of the Kings, Paphos DOLCE offers a refined collecti…
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Apartment 102 — 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Wohnfläche 55 m², Veranda 21,45 m², Gesamtfläc…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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$5,42M
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Wohnung in Paphos, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Zu verkaufen: Geräumige 3-Zimmer-Wohnung im Bau in der gewünschten Gegend von Kato Pafos. Di…
$2,30M
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

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