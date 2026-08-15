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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Paphos, Zypern

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12 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 2/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
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Stasis Estates
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
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$694,328
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Stasis Estates
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 1/4
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$609,080
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Stasis Estates
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/4
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$728,645
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Bauherr
Stasis Estates
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Wohnung 4 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$514,405
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Wohnung 13 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 13 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 13
Schlafräume 12
Fläche 990 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$12,14M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$388,546
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$879,040
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Wohnung 4 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$520,451
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Wohnung 4 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$650,564
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Wohnung 4 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$503,635
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Wohnung 4 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$497,812
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

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