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Gewerbeimmobilien in Nikosia, Zypern

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Nikosia
125
Nikosia
67
Strovolos
26
Spilia
11
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164 immobilienobjekte total found
Büro 1 162 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 162 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 162 m²
Shop im Erdgeschoss eines Gebäudes in einem Komplex in Kaimakli, Nicosia. Es besteht aus ein…
$1,07M
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Geschäft 264 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 264 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 264 m²
Eckgeschäft mit Keller einer Gesamtfläche von 264 qm auf der linken Seite des Gebäudes in Ag…
$543,014
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Investition 1 133 m² in Strovolos, Zypern
Investition 1 133 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 1 133 m²
Dieses luxuriöse Gewerbegebäude nimmt eine prominente und attraktive Position ein und profit…
$3,42M
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TekceTekce
Geschäft 513 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 513 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 513 m²
Ein Geschäft zum Verkauf befindet sich im 2. Stock eines zweistöckigen Gebäudes im Engomi Be…
$689,391
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Geschäft 128 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 128 m²
Strovolos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
Shop mit Zwischengeschoss, befindet sich an der Lemesu Avenue in der Nähe von Strovolos. Das…
$282,519
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EMERALD in Strovolos, Zypern
EMERALD
Strovolos, Zypern
Fläche 179 m²
EMERALD SHOP — Premium Retail Space in Strovolos, Nicosia The EMERALD shop is located on …
$380,000
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Investition 2 550 m² in Nikosia, Zypern
Investition 2 550 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 2 550 m²
Attraktive Investitionsmöglichkeit! Das Studentenwohnheimprojekt ist ein vierstöckiges moder…
$5,61M
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Gewerbefläche 1 965 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 1 965 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 965 m²
Eine seltene Gelegenheit, ein prominentes Gewerbegebäude im Herzen von Nicosia zu erwerben, …
$2,73M
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Gewerbefläche 2 694 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 2 694 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 2 694 m²
Ein kommerzielles Gebäude in Nicosia. Das Gebäude besteht aus fünf Geschäften im Erdgeschoss…
$6,33M
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Geschäft in Nikosia, Zypern
Geschäft
Nikosia, Zypern
470 qm Vielseitiger Showroom zum Verkauf in Pallouriotissa, Nikosia Entdecken Sie eine ungl…
$595,823
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VIDI GROUP
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English, Русский
Investition 600 m² in Nikosia, Zypern
Investition 600 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 600 m²
Investitionsangebot. Zu verkaufen ist ein komplettes Gebäude (mit geräumten Titel Taten) mit…
$1,42M
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Investition 110 m² in Nikosia, Zypern
Investition 110 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Zwei-Zimmer-Penthouse-Wohnung in Acropoli zum Verkauf. Die Wohnung befindet sich in einer fa…
$236,093
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Geschäft 2 115 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 2 115 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 2 115 m²
Ein dreistöckiges Gebäude, das früher von einem Supermarkt besetzt wurde, der auf drei benac…
$3,95M
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Investition 1 537 m² in Malounta, Zypern
Investition 1 537 m²
Malounta, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 537 m²
Ein Teil eines unvollständigen gemischt genutzten Gebäudes in Malounta, Nicosia. Es besteht …
$944,372
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Lager 3 270 m² in Strovolos, Zypern
Lager 3 270 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 3 270 m²
Ein zwei Stockwerke, hohe Spekulation, Industrielager, in Panagia, Nicosia. Das Anwesen best…
$4,88M
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Investition 358 m² in Nikosia, Zypern
Investition 358 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 358 m²
Ein 3-stöckiges Gebäude steht in Kaimakli zum Verkauf. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafz…
$590,232
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Investition 690 m² in Nikosia, Zypern
Investition 690 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 690 m²
Ganzes Gebäude mit 26 Studios zum Verkauf in Pallouriotissa - Aglantzia in der Nähe der Univ…
$1,77M
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Büro 103 m² in Latsia, Zypern
Büro 103 m²
Latsia, Zypern
Fläche 103 m²
Modernes Projekt befindet sich in einer der privilegierten Gegenden in Latsia in der Nähe de…
$284,576
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Büro in Nikosia, Zypern
Büro
Nikosia, Zypern
Stockwerk 10
Das Hotel liegt im Viertel Trypiotis, im Herzen des Geschäftszentrums von Nicosia, befindet …
$621,386
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Büro 128 m² in Nikosia, Zypern
Büro 128 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 128 m²
Ein Büro im ersten Stock in Strovolos. Es hat eine Fläche von 118 qm, bestehend aus einem of…
$295,116
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Lager in Nikosia, Zypern
Lager
Nikosia, Zypern
Das Anwesen befindet sich in Kaimakli leichte Industriegebiet, Nicosia. Es hat eine Fläche v…
$1,39M
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Gewerbefläche 952 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 952 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 952 m²
Gemischtes Gebäude mit Showroom, Office & 3-Schlafzimmer Apartment in Egkomi, Nicosia Dieses…
$1,16M
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Geschäft 381 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 381 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 381 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss von gemischt in Kaimakli, Nicosia. Es besteht aus einem 192qm of…
$621,300
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Gewerbefläche 3 145 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 3 145 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 3 145 m²
Ein siebenstöckiges Gewerbegebäude in Trypiotis, Nicosia. Es besteht aus: Ein Keller von ca…
$8,62M
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Gewerbefläche 238 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 238 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Diese Bar ist in Nicosia. Es besteht aus zwei Wohngebäuden, die vereinigt und in eine Bar um…
$442,674
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Gewerbefläche in Latsia, Zypern
Gewerbefläche
Latsia, Zypern
Gemischt genutztes Gebäude in Latsia, Nikosia, mit einer Kombination aus Wohnungen und Einze…
$1,39M
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Geschäft 168 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 168 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 168 m²
Handelshaus, das als Restaurant in den Wänden Nicosia verwendet wurde. Das Gebäude umfasst: …
$354,139
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Investition 600 m² in Spilia, Zypern
Investition 600 m²
Spilia, Zypern
Fläche 600 m²
Ein modernes Gebäude steht zum Verkauf in Agios Antonios zur Verfügung. In der Nähe von Land…
$2,11M
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Gewerbefläche 330 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 330 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Ein kommerzielles Gebäude in Agios Dometios, Nicosia. Es besteht aus: -Ein Geschäft von 115 …
$657,519
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Gewerbefläche 1 397 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 1 397 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 397 m²
Das Hotel liegt in einer der wichtigsten und renommiertesten Avenue in Nikosia. Derzeit unte…
$2,36M
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Eigenschaftstypen in Nikosia

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