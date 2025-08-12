Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Nikosia, Zypern

Lager 3 167 m² in Kokkinotrimithia, Zypern
Lager 3 167 m²
Kokkinotrimithia, Zypern
Fläche 3 167 m²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 075 m² in Yeri, Zypern
Lager 1 075 m²
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 075 m²
Ein Industrielager in Geri. Es befindet sich im Industriegebiet von Geri. Das Lager hat eine…
$822,320
Eine Anfrage stellen
Lager 1 600 m² in Dali, Zypern
Lager 1 600 m²
Dali, Zypern
Fläche 1 600 m²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Lager 7 400 m² in Dali, Zypern
Lager 7 400 m²
Dali, Zypern
Fläche 7 400 m²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 250 m² in Agia Varvara, Zypern
Lager 4 250 m²
Agia Varvara, Zypern
Fläche 4 250 m²
Industrielager auf großem Feld in Agia Varvara von Nicosia Bezirk. I Das Feld hat eine unreg…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 600 m² in Dali, Zypern
Lager 1 600 m²
Dali, Zypern
Fläche 1 600 m²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 000 m² in Strovolos, Zypern
Lager 2 000 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 2 000 m²
A state-of-the-art and up-to-date storage facility, with a visually pleasing design, feature…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 850 m² in Strovolos, Zypern
Lager 2 850 m²
Strovolos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 850 m²
Ein zweistöckiges Gewerbelager in Strovolos. Das Lager besteht aus einem Erdgeschoss, einem …
$941,240
Eine Anfrage stellen
Lager 1 550 m² in Dali, Zypern
Lager 1 550 m²
Dali, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 550 m²
Ein Anteil von 45.48% eines Industriegebäudes in Dali. Der Anteil entspricht zwei einheitlic…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 850 m² in Strovolos, Zypern
Lager 2 850 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 2 850 m²
Das Anwesen ist eine zweistöckige Lager-Industrieanlage auf Leasing im Bereich Strovolos. Es…
$929,529
Eine Anfrage stellen
Lager 2 390 m² in Nisou, Zypern
Lager 2 390 m²
Nisou, Zypern
Fläche 2 390 m²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 675 m² in Kokkinotrimithia, Zypern
Lager 2 675 m²
Kokkinotrimithia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 675 m²
Zwei Leasinglager in Kokkinotrimithia. Es umfasst ein Gebäude im westlichen Teil der Grundst…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 800 m² in Ergates, Zypern
Lager 4 800 m²
Ergates, Zypern
Fläche 4 800 m²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Lager 626 m² in Ergates, Zypern
Lager 626 m²
Ergates, Zypern
Fläche 626 m²
Eine Leasing-Industriewerkstatt im Industriegebiet Ergates, Nicosia. Es verfügt über eine Fl…
$456,844
Eine Anfrage stellen
Lager 1 500 m² in Nisou, Zypern
Lager 1 500 m²
Nisou, Zypern
Fläche 1 500 m²
Industrielager im Industriegebiet von Dali-Nisou. Es liegt in der Nähe aller notwendigen Ann…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 770 m² in Latsia, Zypern
Lager 4 770 m²
Latsia, Zypern
Fläche 4 770 m²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12M
Eine Anfrage stellen
Lager 308 m² in Nikosia, Zypern
Lager 308 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 308 m²
Industrielager in einem lebhaften und rein industriellen Standort in Kaimakli, im Bezirk Nic…
$331,212
Eine Anfrage stellen
Lager 531 m² in Nikosia, Zypern
Lager 531 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 531 m²
Industrielager in einem lebhaften und rein industriellen Standort in Kaimakli, im Bezirk Nic…
$571,055
Eine Anfrage stellen
Lager 3 660 m² in Strovolos, Zypern
Lager 3 660 m²
Strovolos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 3 660 m²
Zweigeschossiges Industrielager von ca. 3660 qm, derzeit an Regierungsbehörden gemietet. Die…
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Lager in Nikosia, Zypern
Lager
Nikosia, Zypern
Das Anwesen befindet sich in Kaimakli leichte Industriegebiet, Nicosia. Es hat eine Fläche v…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Lager 3 023 m² in Latsia, Zypern
Lager 3 023 m²
Latsia, Zypern
Fläche 3 023 m²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Lager 800 m² in Nikosia, Zypern
Lager 800 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Industrieland von 3,206 m2 mit einem Industriegebäude im Erdgeschoss von 800 m2 hat eine fla…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 283 m² in Nikosia, Zypern
Lager 2 283 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 283 m²
Ein kommerzielles Gebäude früher als Supermarkt in Kaimakli, Nicosia verwendet. Es besteht a…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 691 m² in Lakatamia, Zypern
Lager 2 691 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 2 691 m²
This is an incomplete industrial showroom with offices in the Tseri industrial area of Nicos…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Lager 6 425 m² in Strovolos, Zypern
Lager 6 425 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 6 425 m²
This is a leasehold industrial warehouse located in  Strovolos area. It offers excellent acc…
$2,72M
Eine Anfrage stellen
Lager 3 750 m² in Nikosia, Zypern
Lager 3 750 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 3 750 m²
Industrial building FOR SALE.   In Prime Location Palouriotisa Industrial Area of Nicosi…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 200 m² in Dali, Zypern
Lager 1 200 m²
Dali, Zypern
Fläche 1 200 m²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 800 m² in Ergates, Zypern
Lager 4 800 m²
Ergates, Zypern
Fläche 4 800 m²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Lager 10 000 m² in Dali, Zypern
Lager 10 000 m²
Dali, Zypern
Fläche 10 000 m²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 000 m² in Dali, Zypern
Lager 2 000 m²
Dali, Zypern
Fläche 2 000 m²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22M
Eine Anfrage stellen

