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Hotels in Nikosia, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 841 m² in Pedoulas, Zypern
Hotel 841 m²
Pedoulas, Zypern
Schlafräume 16
Fläche 841 m²
3-stöckiges Objekt - 16 En-Suite Zimmer Dieses geräumige dreistöckige Gebäude, das früher al…
$522,539
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Hotel 4 000 m² in Kakopetria, Zypern
Hotel 4 000 m²
Kakopetria, Zypern
Schlafräume 58
Fläche 4 000 m²
Hotel liegt zwischen Kiefern und Platanen, mit Blick auf das malerische Bergdorf Kakopetria …
$7,18M
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Hotel 2 578 m² in Pedoulas, Zypern
Hotel 2 578 m²
Pedoulas, Zypern
Schlafräume 50
Fläche 2 578 m²
Das Hotel liegt in einem abgeschiedenen, üppigen und ruhigen Pinienwald 3 km von Prodromos u…
$5,90M
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TekceTekce
Hotel in Nikosia, Zypern
Hotel
Nikosia, Zypern
Der Hotelkomplex 5 * befindet sich im Dorf Chatalkay, 2 km vom Mittelmeer, 8 km vom Stadtzen…
$87,09M
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