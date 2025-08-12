Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Nikosia, Zypern

Nikosia
20
Nikosia
35
Strovolos
33
Dali
4
Zeig mehr
Investition Löschen
Alles löschen
121 immobilienobjekt total found
Investition 2 754 m² in Nikosia, Zypern
Investition 2 754 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 2 754 m²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77M
Eine Anfrage stellen
Investition 314 m² in Latsia, Zypern
Investition 314 m²
Latsia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Das Anwesen betrifft zwei unvollständige Maisonetten und vier freie Grundstücke. Die Maisone…
$913,688
Eine Anfrage stellen
Investition 3 015 m² in Nikosia, Zypern
Investition 3 015 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 3 015 m²
The property is a commercial building with a total area of 3.015m² in Engomi, Nicosia. The …
$5,39M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 072 m² in Nikosia, Zypern
Investition 1 072 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 072 m²
Das ist ein Gebäude in Engkomi, Nicosia. Das Gebäude besteht aus 4 Wohnungen, 1 Büro und 2 G…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Investition 2 130 m² in Nikosia, Zypern
Investition 2 130 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 2 130 m²
Ein gemischtes Gebäude in Agioi Omologites Viertel in der Gemeinde Nicosia. Das Gebäude best…
$4,71M
Eine Anfrage stellen
Investition 739 m² in Nikosia, Zypern
Investition 739 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 739 m²
This incomplete building is in the final stage of construction and consists of seven beautif…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Investition 2 063 m² in Strovolos, Zypern
Investition 2 063 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 2 063 m²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition 1 820 m² in Strovolos, Zypern
Investition 1 820 m²
Strovolos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 820 m²
Ein gemischtes Gebäude in Strovolos, Nicosia. Es hat eine Fläche von 1820m2 und besteht aus:…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Investition 438 m² in Strovolos, Zypern
Investition 438 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 438 m²
Commercial building located in Akropoli area close to many  services and amenities such as s…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Investition 3 370 000 m² in Nikosia, Zypern
Investition 3 370 000 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 3 370 000 m²
A large area of 337 hectare of agricultural land in the outskirts of Nicosia. Under the Gov…
$55,44M
Eine Anfrage stellen
Investition 5 200 m² in Strovolos, Zypern
Investition 5 200 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 5 200 m²
Big Property Complex! Verkauf & Lease-Back mit einem bekannten Unternehmen in Zypern, mit me…
$14,33M
Eine Anfrage stellen
Investition 2 329 m² in Nikosia, Zypern
Investition 2 329 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 2 329 m²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 133 m² in Strovolos, Zypern
Investition 1 133 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 1 133 m²
Dieses luxuriöse Gewerbegebäude nimmt eine prominente und attraktive Position ein und profit…
$3,31M
Eine Anfrage stellen
Investition 715 m² in Strovolos, Zypern
Investition 715 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 715 m²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02M
Eine Anfrage stellen
Investition 739 m² in Nikosia, Zypern
Investition 739 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 739 m²
Four-storey residential building  located in a central and popular location in Palouriotisa …
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Investition 18 000 m² in Strovolos, Zypern
Investition 18 000 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 18 000 m²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14M
Eine Anfrage stellen
Investition 337 m² in Strovolos, Zypern
Investition 337 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 337 m²
In the tallest building of Nicosia a Whole floor is now available for Sale with 3A tenant. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition 1 830 m² in Strovolos, Zypern
Investition 1 830 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 1 830 m²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Investition 254 m² in Dali, Zypern
Investition 254 m²
Dali, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 254 m²
Drei Wohnungen im ersten Stock in Dali, Nicosia. Es besteht aus zwei Drei-Zimmer-Wohnungen u…
$413,444
Eine Anfrage stellen
Investition 1 537 m² in Malounta, Zypern
Investition 1 537 m²
Malounta, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 537 m²
Ein Teil eines unvollständigen gemischt genutzten Gebäudes in Malounta, Nicosia. Es besteht …
$913,688
Eine Anfrage stellen
Investition 900 m² in Nikosia, Zypern
Investition 900 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 18
Fläche 900 m²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Investition 3 400 m² in Nikosia, Zypern
Investition 3 400 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 3 400 m²
Commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosia …
$9,26M
Eine Anfrage stellen
Investition 223 m² in Nikosia, Zypern
Investition 223 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen im zweiten Stock in Nicosias alten Stadtmauern. Jede Wohnung besteht…
$312,080
Eine Anfrage stellen
Investition 879 m² in Lakatamia, Zypern
Investition 879 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 879 m²
7 Wohnungen von 2 Bebdrooms, 2 Wohnung von 1 Schlafzimmer und 1 Wohnung von 3 Schlafzimmern …
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Investition 6 486 m² in Nikosia, Zypern
Investition 6 486 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 6 486 m²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition 1 732 m² in Nikosia, Zypern
Investition 1 732 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 732 m²
The asset is a Commercial mixed-use building in Egkomi Municipality, Nicosia District. The a…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Investition 393 m² in Nikosia, Zypern
Investition 393 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 393 m²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
Eine Anfrage stellen
Investition 5 871 m² in Nikosia, Zypern
Investition 5 871 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 5 871 m²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition 1 417 m² in Nikosia, Zypern
Investition 1 417 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 417 m²
Die Unterkunft befindet sich in Kalimakli Quarter. Das zweistöckige Gebäude wurde vor 52 Jah…
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 070 m² in Nikosia, Zypern
Investition 1 070 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 070 m²
Die perfekte Investitionsmöglichkeit im rasant wachsenden Immobilienmarkt Zyperns. Das 2008 …
$1,63M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Nikosia

gewerbeimmobilien
hotels
büros
lagerräume
laden
Realting.com
Gehen