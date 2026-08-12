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Wohnungen mit Swimmingpool in Limassol Municipality, Zypern

;
Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
45 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/4
Dieses herausragende Penthouse mit 3 Schlafzimmern liegt im Herzen des begehrten Stadtteils …
$1,15M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Stockwerk 4/4
Preis: 1,340.000 EUR + MwSt. Details des Penthouse 402A: Boden - Viertens Schlafzimmer - 3 …
$1,55M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/4
Dieses außergewöhnliche Penthouse mit drei Schlafzimmern liegt im Herzen des begehrten Stadt…
$1,27M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/4
Direkt am Mittelmeer, neben dem renommierten Yachthafen St. Raphael, gelegen, umfasst diese …
$4,69M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 4/4
Preis: EUR 1,300.000 + MwSt. Details des Penthouse 401B: Boden - Viertens Schlafzimmer - 3 …
$1,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$2,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
For sale: spacious and elegant 2-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities…
$516,337
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$1,96M
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Wohnung 4 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
Stockwerk 3
$1,43M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
For sale: modern and bright 3-bedroom apartment in a gated community with premium facilities…
$621,951
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Wohnung 4 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 6/6
In het hart van Limassol staat een exclusief penthouse te koop, gelegen in een kleinschalig …
$2,76M
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Wohnung 1 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 209 m²
Stockwerk 3
$1,11M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 4
Fläche 189 m²
Stockwerk 1/4
Diese Boutique-Anlage mit nur sechs exklusiven Wohnungen und zwei Penthäusern liegt direkt a…
$5,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Stockwerk 4/4
Preis: 1,350.000 EUR + MwSt. Details des Penthouses 402B: Boden - Viertens Schlafzimmer - 3…
$1,56M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Stockwerk 2/5
Ontdek een buitengewone levensstijl aan het water in deze ruime woning met drie slaapkamers,…
$4,50M
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Wohnung 4 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 253 m²
Stockwerk 2
$1,27M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
For sale: stylish 1-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities — pool, gym,…
$328,578
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Wohnung 6 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 540 m²
Stockwerk 17/18
Dieses außergewöhnliche Penthouse erstreckt sich über die beiden obersten Etagen eines der e…
$13,39M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/3
Ein verfeinertes 3-Zimmer-Apartment ist in Agia Fyla, Limassol, zum Verkauf erhältlich – ein…
$745,344
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Fläche 136 m²
$538,908
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Fläche 147 m²
Drei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Germasogeia - Provinz Limassol, mit 131 qm.m. überdachte …
$540,534
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 204 m²
Drei-Zimmer-Wohnung im Bau mit Dachgarten in Pantheon - Provinz Limassol, mit 167 qm.m. über…
$1,10M
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Zimmer 4 zimmer in Limassol, Zypern
Zimmer 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Fläche 463 m²
Im Bau befindliches Haus ein freistehendes Luxushaus mit vier Schlafzimmern in der Provinz A…
$1,50M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Fläche 187 m²
Zu verkaufen im Bau Luxusapartment mit drei Schlafzimmern in der Touristengegend - Provinz L…
$996,984
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Wohnung 2 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 2
Fläche 159 m²
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$576,483
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Zimmer 4 zimmer in Limassol, Zypern
Zimmer 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Fläche 238 m²
Im Bau befindliches freistehendes Luxushaus mit vier Schlafzimmern in Agios Athanasios - Pro…
$639,894
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Fläche 156 m²
Zu verkaufen im Bau Luxusapartment mit zwei Schlafzimmern in der Touristengegend - Provinz L…
$986,834
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Fläche 177 m²
$636,891
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Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Apartments in a high -class complex in Limassol! Limassol is a business capital of Cyprus…
$345,017
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Eigenschaftstypen in Limassol Municipality

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garage
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