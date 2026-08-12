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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Limassol Municipality, Zypern

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
14 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
Entdecken Sie die moderne Wohn-Wohnung in Zakaki Area in der schönsten Lage. Die brandneue W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Modernes Luxusleben im Herzen von Limassol Diese außergewöhnliche 2-Zimmer-Wohnung in Urban …
$579,886
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Dies ist die erste seiner gated Community in Limassol mit Leben, erstaunliche kommunale Anne…
$482,823
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 3/3
Einführung einer luxuriösen, neu gebauten 3-bedroim Penthouse-Wohnung in der Serene und gesu…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Dies ist die erste seiner gated Community in Limassol mit Leben, erstaunliche kommunale Anne…
$482,823
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Wohnung 4 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
3-Bedroom Apartment in the City Center The property is situated in Agios Nektarios distri…
$515,424
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Wohnung 4 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$665,782
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Wohnung 4 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 23
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$3,43M
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$717,283
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/4
2-Bedroom Apartment in Kato Polemidia Kato Polemidia is a new developing area after the h…
$402,534
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 4
2-Bedroom Apartment with a Private Garden The complex is perfectly situated at the highes…
$533,865
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 553 m²
Stockwerk 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/3
2-Bedroom Apartment in Mesa Geitonia The apartment is located in the residential complex …
$320,319
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 9/21
This property is in the heart of Limassol's Tourist area in Yermasogeia. This edgy urban-hip…
$1,03M
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Eigenschaftstypen in Limassol Municipality

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

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