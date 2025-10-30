Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Limassol Municipality, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 5
$1,11M
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/5
$932,342
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 5
$1,06M
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
