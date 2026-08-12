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Wohnungen am Meer in Limassol Municipality, Zypern

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
100 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Schön renovierte 2-Zimmer-Wohnung im begehrten Neapoli-Gebiet von Limassol, nur einen kurzen…
$455,857
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Entdecken Sie eine luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung am Meer zum Verkauf in Neapoli, Limassol, mit …
$3,23M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Wir freuen uns, dieses luxuriöse, moderne Design, Drei-Zimmer-Obergeschoss-Wohnung mit einem…
$796,743
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$391,789
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 6
Luxus-Wohnung in Zypern in Limassol - Ihre Ecke am MeerUnd eine gute Investition!Ideal zum W…
$320,082
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zentral gelegen, wo sich die traditionellen kulturellen und modernen Geschäftsherzen von Lim…
$1,09M
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Wohnung 5 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
Entdecken Sie die moderne Wohn-Wohnung in Zakaki Area in der schönsten Lage. Die brandneue W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zentral gelegen, wo sich die traditionellen kulturellen und modernen Geschäftsherzen von Lim…
$1,09M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
? Moderne Full-Floor-Residenz mit außergewöhnlicher Privatsphäre und Komfort Dieses 3-Zimme…
$494,408
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Erleben Sie ein erhöhtes Küstenleben in diesem außergewöhnlichen Penthouse mit 2 Schlafzimme…
$1,73M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Mit minimalistischer Ästhetik sind diese sechs Apartments so konzipiert, dass sie eine ruhig…
$446,749
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Mit minimalistischer Ästhetik sind diese sechs Apartments so konzipiert, dass sie eine ruhig…
$470,683
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Wir freuen uns, dieses luxuriöse, moderne Design, Drei-Zimmer-Obergeschoss-Wohnung mit einem…
$796,743
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einem der renommiertesten Hügelviertel von Lim…
$437,882
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Diese elegante Drei-Zimmer-Wohnung verfügt über eine erstklassige Lage im obersten Stockwerk…
$2,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Zentral gelegen, wo sich die traditionellen kulturellen und modernen Geschäftsherzen von Lim…
$1,16M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Erleben Sie im Herzen des pulsierenden Viertels Neapolis von Limassol, nur einen kurzen Spaz…
$604,969
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 037 m²
Ein Wahrzeichen des Luxus überquert den legendären Residence Tower im Herzen von Limassol. D…
$13,37M
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 470 m²
Wir präsentieren Ihnen diese schöne, luxuriöse, sehr gepflegte Villa mit 7 Schlafzimmern in …
$1,09M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 478 m²
Erleben Sie ein neues Level an erhöhtem Wohnen mit dieser außergewöhnlichen Ganzflur Himmels…
$12,30M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Dieser Turm setzt einen neuen Maßstab für das hochwertige mediterrane Leben. Es feiert die n…
$12,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Ein atemberaubender Brand New Two Bedroom Apartment befindet sich in einem Landmark Beachfro…
$2,13M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Meerblick ist jetzt in Neapolis verfügbar. D…
$529,723
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Mit minimalistischer Ästhetik sind diese sechs Apartments so konzipiert, dass sie eine ruhig…
$444,523
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Das Hotel liegt in den malerischen Hügeln von Agia Fyla, ein exquisiter Block von Wohnungen …
$414,500
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Diese geräumige Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich auf der obersten (5.) Etage und bietet ein…
$1,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieses luxuriöse, komplett renovierte Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich im begehrt…
$633,777
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Dieser Turm setzt einen neuen Maßstab für das hochwertige mediterrane Leben. Es feiert die n…
$12,10M
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Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 3/3
Einführung einer luxuriösen, neu gebauten 3-bedroim Penthouse-Wohnung in der Serene und gesu…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Zentral gelegen, wo sich die traditionellen kulturellen und modernen Geschäftsherzen von Lim…
$1,16M
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Eigenschaftstypen in Limassol Municipality

penthäuser
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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

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